Am heutigen Montag wurden im Haus des UEFA-Stammsitzes in Nyon (Schweiz) die Play-offs der K.-o.-Runde in der UEFA Europa League ausgelost, in welcher in der Gruppenphase auch die österreichischen Vertreter LASK (ausgeschieden als Vierter) und SK Sturm Graz ("Umstieg" in die UEFA Europa Conference League als Dritter) aufgespielt haben. An der Auslosung nahmen 16 Mannschaften teil - die acht Gruppenzweiten der UEFA Europa League treffen auf die acht Gruppendritten der UEFA Champions League. Nachfolgende Paarungen wurden ermittelt und werden im Februar ausgetragen...

"Alle guten Dinge sind drei..."! Er ist aktuell die Tor- und Lebensversicherung des SC Freiburg: ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch, dem in der UEFA Europa League-Gruppenphase gegen Olympiakos Piraeus ein lupenreiner Hattrick gelang. Ob der 29-jährige, gebürtige Grazer auch in den K.-o.-Duellen wieder seinen "Torriecher" unter Beweis stellen wird...?

Teilnehmende Mannschaften

16 Mannschaften waren in den Lostöpfen, die sich aus den acht Gruppenzweiten der UEFA Europa League (gesetzte Teams) und den acht Gruppendritten der UEFA Champions League (nicht gesetzte Teams) zusammensetzten:

Gruppenzweite Europa League Gruppendritte Champions League

SC Freiburg (GER) SL Benfica (POR) Qarabağ Ağdam (AZE) Sporting Braga (POR) Stade Rennes (FRA) Feyenoord (NED) AS Roma (ITA) Galatasaray (TUR) Sparta Prag (CZE) RC Lens (FRA) Sporting CP (POR) AC Milan (ITA) FC Toulouse (FRA) Shakhtar (UKR) Marseille (FRA) Young Boys Bern (SUI)

DAS sind die Play-off-Paarungen:

Feyenoord Rotterdam - AS Roma

AC Milan - Stade Rennes

RC Lens - SC Freiburg

Young Boys Bern - Sporting CP

SL Benfica - FC Toulouse

Sporting Braga - Qarabağ Ağdam

Galatasaray Istanbul - Sparta Prag

Shakhtar Donetsk - Marseille

Alle Spiele können wie gewohnt im Ligaportal-LIVETICKER verfolgt werden.

Reglement & Termine

Die Hinspiele sind für den 15. Februar angesetzt, die Rückspiele eine Woche später am 22. Februar .

Die Duelle werden nach Hin- und Rückspiel entschieden, die gesetzten Teams haben im Rückspiel Heimrecht.

Zur Erinnerung: Die sogenannte Auswärtstorregel wurde abgeschafft , sollte es in einem Duell also nach 180 Minuten unentschieden stehen, gibt es eine Verlängerung, ungeachtet der Anzahl der Tore, die eine Mannschaft zu Hause oder auswärts geschossen hat. Sollte auch in den zusätzlichen 30 Minuten keine Entscheidung gefallen sein, gibt es ein Elfmeterschießen.

Die Sieger der acht Duelle bestreiten mit den acht Gruppensiegern der Europa League (West Ham United (ENG), Brighton & Hove Albion (ENG), Glasgow Rangers (SCO), Atalanta Bergamo (ITA), FC Liverpool (ENG), Villareal CF (ESP), Slavia Prag (CZE) und Bayer Leverkusen (GER)) das Achtelfinale, das am 23. Februar ausgelost wird. Für die Verlierer ist die Europapokal-Saison 2023/24 beendet.

Weitere EL-Spieltermine

Achtelfinale: 07. und 14. März 2024

Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

Halbfinale: 02. und 09. Mai 2024

Finale: 22. Mai 2024 in Dublin

Fotocredit: IMAGO/Eibner