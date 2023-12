Coach Christian Streich trifft mit Freiburg auf Lens

Foto: AFP/SID/BEN STANSALL

Fußball-Bundesligist SC Freiburg trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf die Franzosen von RC Lens. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Montag in Nyon. Ausgetragen werden die Partien am 15. und 22. Februar. Die Breisgauer müssen zuerst in Frankreich antreten.

"Es ist sportlich eine reizvolle Aufgabe, für die Fans wird es eine tolle Reise. Wir sind rundum zufrieden", sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach bei Sky: "Sie haben letztes Jahr eine tolle Runde gespielt. Sind dann dieses Jahr schwer reingekommen, aber haben mittlerweile zu ihrer Konstanz gefunden. Es ist 50:50."

Freiburg hatte als Zweiter der Vorrundengruppe A den direkten Einzug ins Achtelfinale verpasst, Lens landete in der Champions League hinter dem FC Arsenal und PSV Eindhoven auf Platz drei der Gruppe B.

© 2023 SID