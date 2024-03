Bereitete den Ausgleich vor: Robert Andrich

Foto: AFP/SID/Giorgi ARJEVANIDZE

Bayer Leverkusen hat nach dem 2:2 (0:2) bei Qarabag Agdam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League vor allem mit der Leistung in der ersten Halbzeit gehadert. "Wir haben zu langsam gespielt, waren nicht aggressiv genug in den wichtigen Situationen und sind in dumme Kontersituationen reingelaufen", sagte Nationalspieler Robert Andrich bei RTL. "Das geht nicht immer gut, das wissen wir auch."

Trotz der wohl schlechtesten 45 Minuten der gesamten Saison blieb die Werkself auch im 35. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen. "Wir wussten um Qarabags Stärken, haben aber in der ersten Halbzeit keinen Zugriff bekommen", sagte Kapitän Jonathan Tah, der vor allem mit dem schnellen Torschützen Juninho seine Probleme hatte. "In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und unser Spiel auf den Platz gebracht."

Trainer Xabi Alonso rettete seine Mega-Rotation und wechselte mit den beiden Torschützen Florian Wirtz (70.) und Patrik Schick (90.+2) goldrichtig ein. "Die Halbzeit war kein einfacher Moment. Es war kein Bundesliga-, sondern ein K.o-Spiel. Wir mussten intelligent sein, dass wir kein 3:0 oder 4:0 kassieren", sagte der Spanier. Sein Team habe nach dem Seitenwechsel "mehr Gas gegeben, Stolz und Mut gezeigt. Wir sind aus dem schlechten Moment rausgekommen und haben gezeigt, dass wir es besser können."

So wirklich zufrieden war auf Bayer-Seite dennoch niemand. "Es war eine Mischung. Natürlich waren wir nicht gut, aber Qarabag hat es gut gemacht. Die haben 120 Prozent in den ersten 60 bis 70 Minuten gegeben", sagte Andrich, der den späten Ausgleich mustergültig vorbereitete. "Die Moral spricht mal wieder für die Mannschaft", aber im Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) in der heimischen BayArena müsse man "natürlich eine Schippe drauflegen."

© 2024 SID