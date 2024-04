Wechselte vor der Saison zu Leverkusen: Jonas Hofmann

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Trotz der bereits sicheren Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga ist der Titelhunger von Jonas Hofmann und Bayer Leverkusen noch lange nicht gestillt. "Wir wollen mehr Titel", stellte der 31-Jährige im RTL/ntv-Interview klar. Das Triple "bedeutet für jeden, der hier dabei ist, alles", fügte er vor dem Hinspiel im Europa-League-Halbfinale bei der AS Rom (21.00/RTL) am Donnerstag hinzu.

Obwohl Hofmann vor einem Jahr noch bei Borussia Mönchengladbach spielte, verfolgte er die damalige Halbfinal-Niederlage gegen Rom. "Man hört bei den Mannschaftskollegen raus, dass es da sowas wie eine Revanche geben soll", sagte der Offensivspieler. Dieses Jahr wolle man es "hoffentlich besser" machen.

Die zahlreichen Last-Minute-Siege von Bayer begründete Hofmann mit "Selbstvertrauen" und den Vorgaben des Trainerteams um Xabi Alonso, "nicht wild zu werden". Wirklich genießen kann er die Saison derweil noch nicht. Es sei im Urlaub am Stand "realistischer, dass man die Saison realisiert."

Eventuell könnte sich der Urlaub des 23-maligen Nationalspielers verspäten, sollte Julian Nagelsmann ihn für seinen EM-Kader nominieren. Der Bundestrainer dürfe sich "gerne melden", sagte der Leverkusener, der 14 Torbeteiligungen in 29 Bundesligaspielen vorweisen kann.

© 2024 SID