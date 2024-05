Ist gegen Rom wieder dabei: Florian Wirtz

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz steht Bayer Leverkusen im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom wieder zur Verfügung. Der Jungstar kehrt ebenso wie Flügelspieler Alejandro Grimaldo am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) zurück in den Kader des deutschen Meisters. Das Duo, das aufgrund leichter Beschwerden im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (5:1) am vergangenen Wochenende pausiert hatte, absolvierte am Mittwochvormittag das Abschlusstraining der Werkself.

"Alle sind dabei und alle sind im Kader", sagte Trainer Xabi Alonso, der trotz des 2:0-Erfolgs im Hinspiel in Rom warnte: "Ein Rückspiel ist immer eine gefährliche Situation." Ein Tor könne die Situation "schnell" verändern. "Wir erwarten Rom sehr konzentriert und mit Hoffnung", sagte der Spanier. Bayer wolle "von Anfang an konzentriert unseren Fußball spielen, aggressiv sein und das Spiel kontrollieren".

Motivation schöpft Leverkusen weiterhin aus dem Vorjahres-Aus gegen Rom im Halbfinale. "Wir haben nicht vergessen, welchen Schmerz wir gefühlt haben. Wir müssen diese Energie für uns nutzen", sagte Alonso. Dabei sei es "egal, wie gut das Ergebnis ist. Wir wollen gut spielen uns es uns verdienen, eine Runde weiterzukommen".

Im Hinspiel hatte Wirtz auf Vorlage von Grimaldo zum 1:0 getroffen. Das Finale der Europa League findet am 22. Mai in Dublin statt. Für Bayer wäre es das dritte europäische Endspiel der Vereinsgeschichte.

