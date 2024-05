Warnt trotz des Hinspiel-Erfolgs: Trainer Xabi Alonso

Trainer Xabi Alonso will sich mit Bayer Leverkusen im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom nicht auf dem komfortablen Vorsprung ausruhen. "Es ist egal, wie gut das Ergebnis ist. Wir wollen gut spielen uns es uns verdienen, eine Runde weiterzukommen", sagte der Spanier vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Das Hinspiel hatte die Werkself in der Vorwoche mit 2:0 im Stadio Olimpico gewonnen.

"Natürlich ist das Ergebnis gut, aber es kann gefährlich sein." Ein Tor könne die Situation "schnell" verändern, sagte Alonso. Auch Abwehrspieler Edmond Tapsoba betonte, der deutsche Meister gehe ins Spiel, "als würde es 0:0 stehen, und dann kämpfen wir um den Sieg".

Alonso erinnerte sein Team noch einmal an das bittere Vorjahres-Aus im Halbfinale gegen Rom. "Wir haben nicht vergessen, welchen Schmerz wir gefühlt haben. Wir müssen diese Energie für uns nutzen", forderte er. In der Vorsaison, betonte Tapsoba, hätten die Bayer-Profis ihre Fans "leiden sehen. Wir können ihnen etwas zurückgeben".

Auf dem erhofften Weg ins Finale am 22. Mai in Dublin erwarte Bayer jedenfalls ein "Top-Spektakel", sagte Alonso. Die Leverkusener können erstmals seit dem verlorenen Champions-League-Finale 2002 gegen Real Madrid wieder in ein europäisches Endspiel einziehen.

