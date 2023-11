Nationalspielerin Nüsken erkennt Unterschiede

Fußball-Nationalspielerin Sjoeke Nüsken hat nach ihrem Wechsel zum FC Chelsea gewisse Abweichungen zwischen der Bundesliga und der englischen Super League ausgemacht. "Für mich war der größte Unterschied das Tempo. Es geht nur auf und ab. In Deutschland war es doch organisierter", sagte die 22-Jährige am Dienstag. Zudem seien die Rahmenbedingungen anders: "In der ganzen englischen Liga existieren Bedingungen, die es in der Bundesliga nur in Topmannschaften gibt."

Nüsken war im Sommer von Eintracht Frankfurt zu den Blues gewechselt. "Ich bin super glücklich", sagte die 21-malige Nationalspielerin. Sie habe "das Gefühl, dass ich in den ersten Monaten sehr viel gelernt habe - auf und neben dem Platz. Es hat mich persönlich weiterentwickelt, allein in einem anderen Land zu leben. Mit Topspielerinnen und Weltstars auf dem Platz zu stehen, ist eine riesige Erfahrung."

Anders als bei der Nationalmannschaft kommt sie bei Chelsea zumeist auf ihrer Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. "Irgendwie liegt mir das ein bisschen besser", sagte Nüsken. Im DFB-Team musste sie zuletzt meist als Innenverteidigerin ran. Wegen des Ausfalls von Lena Oberdorf könnte Nüsken am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) im Duell mit Dänemark in der Nations League eine Chance auf der Sechserposition erhalten.

