Melanie Leupolz und Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea haben den ersten Schritt Richtung Champions-League-Finale gemacht - und die Erfolgsserie des FC Barcelona beendet. Durch den 1:0-Sieg der Engländerinnen im Halbfinal-Hinspiel ist das Endspiel in Bilbao (25. Mai) zum Greifen nah.

Titelverteidiger Barcelona verlor zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder ein Heimspiel in der Champions League. Für die Katalaninnen war es zudem die erste Pleite seit fast einem Jahr: Zuletzt hatte Barca gegen Madrid CFF in der Liga (1:2) im Mai 2023 verloren.

Mit Leupolz und Nationalspielerin Nüsken in der Startelf begann der FC Chelsea sehr defensiv und überließ Barcelona den Ball. Nach einem hohen Ballgewinn erzielte Kapitänin Erin Cuthbert den entscheidenden Treffer (40.). In der zweiten Halbzeit hatte Chelsea Video-Glück: Ein Elfmeter für Barca wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen (53.). Das Rückspiel findet am kommenden Samstag an der Stamford Bridge in London statt.

Im zweiten Halbfinal-Hinspiel besiegte Olympique Lyon nach einer späten Aufholjagd Paris St. Germain 3:2 (0:1). Für die Gäste traf Marie-Antoinette Katoto doppelt (44., 48.), doch Kadidiatou Diani (80.), Melchie Dumornay (85.) und Amel Majri (86.) drehten in den Schlussminuten das Spiel. Das Rückspiel wird am 28. April in Paris ausgetragen.

