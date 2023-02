Ter Stegen ist vorerst die Nummer eins im deutschen Tor

Der "ewige" Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen ist nach der Verletzung von Kapitän Manuel Neuer vorerst die Nummer eins im deutschen Tor. Das stellte Bundestrainer Hansi Flick am Dienstag klar.

"Wir haben uns zu diesem Thema schon öfter geäußert und und unsere Reihenfolge ganz klar aufgezeigt", betonte Flick in Köln. Diese Reihenfolge war für ihn immer: Bayern-Keeper Neuer vor ter Stegen (FC Barcelona) und dem Frankfurter Kevin Trapp. So war es auch bei der WM in Katar.

Grundsätzlich habe er "auf dieser Position am wenigsten Probleme", meinte Flick. Er sieht "drei, vier, fünf Torhüter, die zur Weltspitze gehören. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen".

Ter Stegen hatte erst am Montag in einem Interview mit dem kicker seine Ambitionen untermauert, Neuer beim Neustart der DFB-Auswahl gegen Peru und Belgien am 25. und 28. März zu ersetzen. Mit Blick auf die Heim-EM 2024 will der 30-Jährige den Stammplatz im deutschen Tor erobern.

