Der Kartenverkauf für die Fußball-EM 2024 in Deutschland beginnt am 3. Oktober (deutscher Nationalfeiertag) diesen Jahres. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei ihrem Kongress am Mittwoch in Lissabon bekannt. Demnach wird es vier Ticketkategorien geben. Zudem gab die UEFA zu Protokoll, dass alle EM-Sponsorenpakete vergeben sein werden.

Der Kartenverkauf für die HEIM-EM ist gestartet

Foto: firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID/Jürgen Fromme

Zuvor hatte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin erklärt, dass er sich von der Endrunde eine ökologische Vorreiterrolle hinsichtlich künftiger Sportveranstaltungen erhofft. "Es wird die grünste EM der Geschichte werden", sagte der Slowene: "Wir werden zeigen, dass unser Planet Schutz braucht."

Zu diesem Zweck wird Deutschland geografisch in drei Gebiete (Nord-Ost, Zentral-West, Zentral-Süd) aufgeteilt. Die den Gebieten zugeordneten EM-Teilnehmer werden alle ihre Vorrundenpartien in der jeweiligen Region absolvieren. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick wird ihre Gruppenspiele in München, Stuttgart und Frankfurt/Main absolvieren.

