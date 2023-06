Völler kennt Havertz noch aus Leverkusener Zeiten

Foto: IMAGO/Marc Schueler/IMAGO/Marc Schueler/SID/IMAGO/Marc Schueler

Rudi Völler ist von der Entwicklung von Kai Havertz begeistert. "Er hat den nächsten Schritt gemacht, er ist ein gestandener Nationalspieler. Er kann vier, fünf Positionen auf Weltklasseniveau spielen", lobte der Sportdirektor der Fußball-Nationalmannschaft den Offensivspieler des FC Chelsea. Diese Flexibilität mache den ehemaligen Leverkusener "besonders wertvoll".

Havertz liebäugelt derzeit mit einem Wechsel. Der spanische Rekordmeister Real Madrid soll an dem 23-Jährigen interessiert sein. Mit der DFB-Auswahl bestreitet Havertz vor der Sommerpause noch die Länderspiele gegen die Ukraine (12. Juni in Bremen), Polen (16. Juni in Warschau) und Kolumbien (20. Juni in Gelsenkirchen).

© 2023 SID