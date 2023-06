Ter Stegen will weiter im DFB-Tor gesetzt bleiben

Marc-Andre ter Stegen will seinen Platz im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch nach einer Rückkehr von Manuel Neuer nicht räumen. "Im Moment bin ich die Nummer eins, und es ist mein Anspruch, das auch zu bleiben", sagte der 31-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (Freitagausgabe).

Bundestrainer Hansi Flick hatte den Schlussmann des spanischen Meisters FC Barcelona nach dem Beinbruch Neuers für zwei Länderspielmaßnahmen zur Nummer eins erklärt. Im September wird der Münchner Neuer in den Begegnungen mit Japan und Frankreich zurückerwartet.

Es sei sein "klares Ziel", die Nummer eins zu bleiben, betonte jedoch ter Stegen, der am Freitag (20.45 Uhr/ARD) beim Länderspiel gegen Polen in Warschau im Tor stehen wird. "Ich will im kommenden Jahr für die Nationalmannschaft ein großer Rückhalt sein", ergänzte er mit Blick auf die Heim-EM und erinnerte an jüngste Aussagen des Bundestrainers: "Ganz aktuell hat Hansi Flick ja betont, dass das Leistungsprinzip auf allen Positionen gilt, auch im Tor."

