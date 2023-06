Die Ukraine darf weiter von der EM träumen

Vier Spiele, vier Siege: Die englische Fußball-Nationalmannschaft nimmt klar Kurs auf die EM-Endrunde 2024 in Deutschland. Das Team von Gareth Southgate feierte am Montag in Manchester ein ungefährdetes 7:0 (3:0) gegen Nordmazedonien und liegt in Gruppe C souverän an der Spitze. Kapitän Harry Kane, der im sechsten Länderspiel in Folge traf (29., 72./Foulelfmeter), Bukayo Saka (39., 47., 51.), Marcus Rashford (45.) und Kalvin Philipps (64.) schossen den deutlichen Erfolg heraus.

Die ukrainische Mannschaft wahrte dahinter mit einem Zittersieg ihre Chancen. Das Team des neuen Nationaltrainers Sergej Rebrow besiegte auf neutralem Platz im slowakischen Trnava die Auswahl des Fußballzwergs Malta mit 1:0 (0:0) und bleibt mit sechs Punkten in der schweren Gruppe mit dem EM-Zweiten England und Titelverteidiger Italien zunächst Zweiter hinter den Three Lions. Die Italiener haben bislang ein Spiel und drei Punkte weniger auf dem Konto als die Ukraine.

Wiktor Zygankow, vor Wochenfrist beim 3:3 in Bremen im 1000. Spiel der deutschen Nationalmannschaft Doppeltorschütze, traf für die Ukraine in der 72. Minute per Foulelfmeter. 20 Minuten zuvor war der frühere Dortmunder Andrej Jarmolenko noch vom Punkt gescheitert.

