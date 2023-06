Völler reist zur deutschen U21 nach Georgien

Foto: FIRO/FIRO/SID/Jürgen Fromme

DFB-Sportdirektor Rudi Völler wird die U21-Fußballer bei den beiden ausstehenden Gruppenspielen bei der EM in Georgien und Rumänien vor Ort unterstützen. Der 63-Jährige kam am Samstagabend am Teamhotel in Batumi an und wird bis nach der Vorrunde bleiben.

Dort geht es für die DFB-Auswahl zunächst am Sonntag gegen Tschechien (18.00 Uhr/Sat.1), am Mittwoch wartet im letzten Gruppenspiel Mitfavorit England.

Auch Bundestrainer Hansi Flick hatte nach dem Länderspiel-Dreierpack einen Besuch bei den Stars von morgen erwägt. Laut DFB ist mit einer Anreise des angezählten Bundestrainers aber frühestens zu einem möglichen Halbfinale zu rechnen.

