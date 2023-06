Davitashvili erzielt den Treffer für Georgien

Foto: IMAGO/Ian Jacobs/MB Media/IMAGO/Ian Jacobs/MB Media/SID/IMAGO/Ian Jacobs/MB Media

Außenseiter Georgien hat erstmals das Viertelfinale einer U21-EM erreicht und ist dort möglicher Gegner der deutschen Mannschaft. Dem Co-Gastgeber reichte vor der Rekordkulisse von 43.004 Zuschauern in Tiflis ein 1:1 (1:1) gegen die Niederlande, um mit fünf Punkten den Gruppensieg zu holen. Georgien träfe am Samstag auf das DFB-Team, sollte sich der Titelverteidiger am Mittwoch doch noch für die K.o.-Runde qualifizieren.

Platz zwei und damit ebenfalls das Ticket für die K.o.-Runde sicherte sich Portugal durch ein 2:1 (0:0) gegen Belgien, der ehemalige Bayern-Profi Tiago Dantas erzielte erst in der 89. Minute das Siegtor. Die Portugiesen bekommen es nun mit England zu tun, Belgien und die Niederlande sind ausgeschieden.

In der Gruppe B rettete Spanien durch ein 2:2 (0:1) gegen die punktgleiche Ukraine den Gruppensieg. Abel Ruiz verhinderte mit seinem Ausgleich in der 90. Minute ein drohendes Duell mit Frankreich im Viertelfinale. Die schon zuvor gescheiterten Teams aus Kroatien und Rumänien trennten sich 0:0, beide beendeten das Turnier ohne Sieg und Tor.

Georgien ging nach einem schönen Solo durch Zuriko Davitashvili (42.) in Führung. Nach dem Ausgleich durch Kenneth Taylor (45.+6) drängten die Niederländer auf den Siegtreffer, der aber nicht mehr fallen wollte - beim Schlusspfiff herrschte grenzenloser Jubel im fast ausverkauften Stadion. Nie zuvor hatten mehr Fans ein U21-EM-Spiel gesehen, erst am Samstag hatte Georgien die Bestmarke beim 2:2 gegen Belgien auf 41.887 geschraubt.

Die unter Siegzwang stehenden Portugiesen gingen durch Joao Neves (56.) in Führung, ehe Belgien durch den Ausgleich von Yorbe Vertessen (65.) vom Viertelfinale träumen dürfte. Tiago Dantas, der in der Saison 2020/21 auf zwei Bundesliga-Einsätze für die Bayern gekommen war, verwandelte kurz vor Schluss einen Foulelfmeter.

© 2023 SID