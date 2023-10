Thilo Kehrer gewinnt mit West Ham gegen Freiburg

Außenverteidiger Thilo Kehrer hofft auch nach dem Wechsel auf der Position des Fußball-Bundestrainers auf seine Teilnahme an der Heim-EM im kommenden Jahr (14. Juni bis 14. Juli). "Natürlich ist die Nationalmannschaft weiter ein Thema für mich", sagte der 27-Jährige vom Conference-League-Sieger West Ham United nach dem 2:1 (1:0) in der Europa League beim Bundesligisten SC Freiburg: "Es liegt allein an meiner Leistung, die ich bringe."

In Freiburg trafen Lucas Paqueta (8.) und Nayef Aguerd (66.) für den englischen Premier-League-Klub, Roland Sallai (49.) war für die Freiburger erfolgreich. Kehrer, der in der bisherigen Spielzeit der Premier League nicht zu den Stammkräften des Londoner Klubs gehörte, wurde in der 71. Minute ausgewechselt.

"Ich hatte zu Saisonbeginn ein paar Probleme mit Verletzungen", sagte Kehrer, der noch keinen Kontakt zum neuen Bundestrainer hatte, bei RTL+: "Ich habe noch nicht direkt mit Julian Nagelsmann gesprochen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir mit ihm wieder erfolgreiche Zeiten sehen werden."

