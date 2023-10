Nagelsmann-Debüt sorgt für beste Quote des Jahres

Den 3:1-Erfolg der deutschen Fußballer beim Einstand des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in Hartford gegen die USA verfolgten in der Live-Übertragung von RTL am Samstagabend im Schnitt 7,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, der Marktanteil betrug 30,9 Prozent.

In der Spitze schauten 8,42 Millionen zu. Der Kölner Sender erzielte laut eigenen Angaben seine beste Länderspielquote des laufenden Jahres.

