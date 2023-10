Burgstaller steht bei Rapid Wien unter Vertrag

Teamchef Ralf Rangnick hat Routinier Guido Burgsteller (34) in das Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft für das wichtige EM-Qualifikationsspiel in Baku am Montag (18.00 Uhr/DAZN) gegen Aserbaidschan nachnominiert. Der ehemalige Deutschland-Legionär und Angreifer von Rapid Wien hatte eigentlich vor vier Jahren seinen Abschied aus der Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) verkündet. Damals spielte Burgstaller noch für Schalke 04.

Burgstaller bestritt 25 Länderspiele und erzielte dabei zwei Tore. Er spielte außerdem in Deutschland für den 1. FC Nürnberg und den FC St. Pauli.

