Gündogan bleibt weiterhin Anführer der DFB-Elf

Foto: GETTY IMAGES/AFP/SID/ALEX GRIMM

Ilkay Gündogan bleibt Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - unabhängig davon, ob sein Vorgänger Manuel Neuer ins Team zurückkehrt. Das bestätigte der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag in Philadelphia vor dem zweiten Spiel der US-Reise gegen Mexiko am Mittwoch (2.00 Uhr MESZ/ARD).

"Ilkay wird Kapitän bleiben", betonte Nagelsmann. "Es ist sehr wichtig, dass wir nicht hin und her switchen, sondern Kontinuität haben, da bin ich sehr zufrieden." Gündogan, Kapitän des Champions-League-Siegers Manchester City in der vergangenen Saison, sei "keiner, der rumschreit oder Ansprachen hält, der aber eine sehr gute Beobachtungsgabe hat".

Der langjährige Stammtorhüter Neuer (37) steht beim FC Bayern vor der Bundesliga-Rückkehr. Neuer hatte sich im vergangenen Dezember das Bein gebrochen und hat seitdem kein Spiel mehr für die Münchner bestritten.

