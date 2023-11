Rudi Völler lobt das Duo aus Musiala und Wirtz

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

DFB-Sportdirektor Rudi Völler setzt mit Blick auf die EURO 2024 große Stücke auf das Duo Jamal Musiala (Bayern München) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). "Das sind ja mit Sicherheit die beiden größten Talente, die wir in Deutschland haben. Die theoretisch sogar noch U21 spielen könnten aufgrund ihres Alters. Das ist wunderbar, den beiden zuzuschauen", sagte der Weltmeister von 1990 im Interview mit Blickpunkt Sport des bayerischen Fernsehens.

Wirtz liefere in Leverkusen Woche für Woche "seine wunderbaren Leistungen ab", so Völler, Musiala bestreite permanent bei den Bayern "überragende Spiele": "Also in diesem Bereich sind wir schon top besetzt in Deutschland. Und was den Spielern natürlich auch zugutekommt, gerade diesen jungen Spielern, ist, dass bis zur EM ja nochmal ein halbes Jahr hin ist – die werden noch eine Menge Erfahrung dazubekommen. Florian in der Europa League und Jamal in der Champions League."

Aufgrund einer Muskelverletzung steht Musiala allerdings in den bevorstehenden Länderspielen gegen die Türkei und Österreich nicht zur Verfügung. Völler hob die Bedeutung der Länderspiele hervor: Je näher man der EURO komme, "desto mehr wollen wir uns natürlich erst einmal einspielen. Julian (Bundestrainer Julian Nagelsmann, d.Red.) hat schon einen klaren Plan, wie die Spielidee dann aussehen soll und vor allem dann auch mit den Spielertypen, die er nominiert hat".

Die von Ralf Rangnick trainierten Österreicher nötigen Völler einigen Respekt ab. "Die Österreicher haben eine richtig gute Mannschaft. Wenn man da mal die ersten 11 bis 13 Spieler durchgeht, da sind schon einige mit dabei, die bei absoluten Top-Klubs Stammspieler sind in Europa." Und die zusammenzufügen, sei dann Rangnicks Arbeit, "und das hat er bisher gut gemacht. Ich glaube schon, dass die nicht nur uns das Leben schwer machen werden beim Länderspiel in Wien, sondern dass auch die Österreicher eine gute EM spielen werden", meinte der 90-malige Nationalstürmer Völler.

Mit Blick auf die EM-Endrunde im kommenden Sommer ist Völler eher zurückhaltend, auch wenn es zuletzt drei bessere deutsche Länderspielauftritte nach der Trennung von Bundestrainer Hansi Flick gegeben habe. Völler: "Es ist immer einfach, sich hinzusetzen und zu sagen: Wir wollen Europameister werden. Ich finde schon, dass aufgrund der Vergangenheit, aufgrund der letzten Turniere, es schon anspruchsvoll ist, zu sagen: Wir wollen uns hinter den Franzosen einreihen, die für mich der Top-Favorit sind."

Er finde, dass man die deutsche Mannschaft als Gastgeber eher mit den Engländern, Spaniern, Italienern, mit den Portugiesen und Niederländern auf eine Stufe stellen müsse. "Es gibt ja viele. Vielleicht auch die ein oder andere Überraschungsmannschaft. Zu denen gehören wir dazu. Und das ist ein Niveau, da ist die Tagesform entscheidend. Und da wollen wir dazugehören und dann eben immer eine gute Tagesform haben. Das wird wichtig sein", betonte der einstige Weltklassestürmer.

© 2023 SID