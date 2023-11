Nagelsmann ist bei seiner Heimpremiere Favorit

Foto: AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Heimpremiere des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann großer Favorit. Der Sportwettenanbieter bwin gibt für einen Sieg der DFB-Auswahl gegen die Türkei am Samstag (20.45 Uhr/RTL) im Berliner Olympiastadion eine Sieg-Quote von 1,41 aus. Gewinnt die Türkei, zahlt bwin das 6,25-Fache des Einsatzes zurück. Endet das Spiel wie beim letzten Aufeinandertreffen im Oktober 2020 mit einem 3:3-Unentschieden, bekommen Tipper das 41,00-Fache ihres Einsatzes zurück.

Bei den Torschützen für Deutschland setzt der Buchmacher auf die "hässlichen Vögel". Wahrscheinlichster Torschütze ist laut bwin BVB-Stürmer Niclas Füllkrug mit der Quote 2,25, gefolgt vom Debütanten Marvin Ducksch (Quote 2,40) und Serge Gnabry (Quote 2,75).

