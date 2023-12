Für die vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland stattfindende Endrunde der UEFA EURO wurden am heutigen Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie die 24 Nationen den sechs Gruppen zugelost. Die Hansestadt Hamburg ist auch eine von zehn Gastgeberstädten. Die weiteren neun Spielorte sind Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Österreich spielt in Gruppe 4 und startet gegen Frankreich! Siehe nachfolgend die Gegner und die weiteren Gruppen-Einteilungen samt Termin-Fahrplan für das kontinentale Fußball-Großereignis des nächsten Jahres.

Mit großer Vorfreude und Euphorie werden die Rot-Weiß-Rot-Fans das Rangnick-Team bei der Euro 2024 im Nachbarland Deutschland begleiten. Österreich erwischte eine Hammergruppe!

Die Gruppeneinteilung

Gruppe A: Deutschland (A1), Schottland (A2), Ungarn (A3), Schweiz (A4).

Gruppe B: Spanien (B1), Kroatien (B2), Italien (B3), Albanien (B4).

Gruppe C: Slowenien (C1), Dänemark (C2), Serbien (C3), England (C4).

Gruppe D: Play-off-Sieger A (D1) Niederlande (D2), Österreich (D3), Frankreich (D4).

Gruppe E: Belgien (E1), Slowakei (E2), Rumänien (E3), Play-off-Sieger B (E4).

Gruppe F: Türkei (F1), Play-off-Sieger C (F2), Portugal (F3), Tschechien (F4).

Modus der EM-Endrunde

Das Format ist dasselbe wie bei der UEFA EURO 2020. Die beiden Besten der sechs Gruppen erreichen das Achtelfinale, hinzu kommen noch die vier besten Gruppendritten. Weiter geht es dann im üblichen K.-o.-Modus bis hin zum Finale.

Österreich in Topf 2

Die Lostöpfe sahen wie folgt aus:

Topf 1: Deutschland (Gastgeber), Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England.

Topf 2: Ungarn, Türkei, Rumänien, Dänemark, Albanien, Österreich.

Topf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien.

Topf 4: Italien (TV), Serbien, Schweiz, Play-off-Sieger A, Play-off-Sieger B, Play-off-Sieger C.

Anm.: Neben Gastgeber Deutschland haben sich zum Zeitpunkt der Auslosung 21 Nationen qualifiziert. Die letzten drei Plätze werden im März 2024 in den Play-offs ausgespielt. Mit dabei sind dann 12 Mannschaften, basierend auf ihren Leistungen in der Nations League 2022/23. Nach sechs Halbfinals gibt es drei Endspiele, die drei Sieger komplettieren das 24er Feld bei der Endrunde. Ausgespielt werden die Play-offs zwischen dem 21. und 26. März.

Die Spieltermine:

14. Juni

Eröffnungsspiel Deutschland (A1) - Schottland (A2) (München, 21 Uhr MEZ)

15. Juni

B1 - B2 (Berlin)

B3 - B4 (Dortmund)

A3 - A4 (Köln)

16. Juni

C3 - C4 (Gelsenkirchen)

D1 - D2 (Hamburg)

C1 - C2 (Stuttgart)

17. Juni

Österreich - Frankreich (Düsseldorf)

E1 - E2 (Frankfurt)

E3 - E4 (München)

18. Juni

F3 - F4 (Leipzig)

F1 - F2 (Dortmund)

19. Juni

B2 - B4 (Hamburg)

A2 - A4 (Köln)

Deutschland (A1) - A3 (Stuttgart)

20. Juni

B1 - B3 (Gelsenkirchen)

C2 - C4 (Frankfurt)

C1 - C3 (München)

21. Juni

D1 - D3 (Berlin)

D2 - D4 (Leipzig)

E2 - E4 (Düsseldorf)

22. Juni

F2 - F4 (Hamburg)

F1 - F3 (Dortmund)

E1 - E3 (Köln)

23. Juni

A4 - Deutschland (A1) (Frankfurt)

A2 - A3 (Stuttgart)

24. Juni

B2 - B3 (Leipzig)

B4 - B1 (Düsseldorf)

25. Juni

Niederlande - Österreich (Berlin)

D4 - D1 (Dortmund)

C4 - C1 (Köln)

C2 - C3 (München)

26. Juni

F4 - F1 (Hamburg)

F2 - F3 (Gelsenkirchen)

E2 - E3 (Frankfurt)

E4 - E1 (Stuttgart)

Ruhetage am 27. und 28. Juni

ACHTELFINALE:

9. Juni

37 1A - 2C (Dortmund)

38 2A - 2B (Berlin)

30. Juni

39 1B - 3A/D/E/F (Köln)

40 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen)

1. Juli

41 1F - 3A/B/C (Frankfurt)

42 2D - 2E (Düsseldorf)

2. Juli

43 1E - 3A/B/C/D (München)

44 1D - 2F (Leipzig)

Ruhetage am 3. und 4. Juli

VIERTELFINALE:

5. Juli

45 S39 - S37 (Stuttgart)

46 S41 - S42 (Hamburg)

6. Juli

47 S43 - S44 (Berlin)

48 S40 - S38 (Düsseldorf)

Ruhetage am 7. und 8. Juli

HALBFINALE:

9. Juli

49 S45 - S46 (München, 21 Uhr)

10. Juli

50 S47 - S48 (Dortmund, 21 Uhr)

Ruhetage am 11., 12. und 13. Juli

FINALE:

14. Juli

S49 - S50 (Berlin, 21 Uhr)

Fotocredit: Christian Fauland