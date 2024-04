vivo Austria und Ligaportal.at, Österreichs führendes Fußballportal, haben in den vergangenen Wochen ein Gewinnspiel veranstaltet, bei dem Fans die Möglichkeit hatten, sensationelle 4 x 2 Karten der Kategorie 1 für das UEFA EURO 2024™ Gruppenspiel zwischen Österreich und den Niederlanden zu gewinnen. Das Spiel findet am 25. Juni um 18:00 Uhr in Berlin statt. Dieses Gewinnspiel stellte sich als das erfolgreichste in der Geschichte von Ligaportal.at heraus, wobei beinahe 10.000 Teilnehmer nun gespannt auf das Ergebnis der Auslosung warten. Nun stehen die Gewinner fest!

Und das sind die Gewinner der 4 x 2 EM-Tickets:





Gewinner:in 1:

Julia Beisteiner

2120 Wolkersdorf

Gewinner:in 2:

Werner Mühlberger

5700 Zell am See

Gewinner:in 3:

Dr. Harald Traxler

4190 Bad Leonfelden

Gewinner:in 4:

Peter Schellander

9373 Klein St. Paul





Herzlichen Glückwunsch!

Wir bitten alle vier Gewinner, ehestmöglich eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu senden.

Fotocredit: UEFA