Julian Nagelsmann lässt Hasskommentare im Internet nicht an sich rankommen. "Ich habe mir angewöhnt, das alles nicht mehr zu lesen", sagte der Bundestrainer im Interview mit der inklusiven Sky-Reporterin Anna Schmalhofer. Er finde es aber "unfassbar, dass Menschen dazu in der Lage sind, das im Internet zu schreiben. Und das einfach so ohne Konsequenzen oft machen können."

Nagelsmann bereitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ab Sonntag im Trainingslager im Weimarer Land auf die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) vor. Zuletzt hatte der deutsche Sport gemeinsam mobil gegen den Hass im Internet gemacht. Künftig soll es konsequent Strafanzeigen hageln, wenn gewaltsame, rassistische oder diskriminierende Sprache gegen Athleten verwendet wird - darauf verständigten sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL).

