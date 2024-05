Lothar Matthäus spielte 150-mal für Deutschland

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Kapitän Ilkay Gündogan in der EM-Startelf nicht als gesetzt an. "Toni Kroos ist das Gesicht der Mannschaft, der Schlüsselspieler und verlängerte Arm des Trainers. Er ist der gesetzteste von allen Nationalspielern. Und weil er und Gündogan ähnlich spielen, muss Gündogan wahrscheinlich zurückstehen", sagte Matthäus im Interview mit der Bild am Sonntag.

Bei den Länderspielen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) im März standen allerdings Kroos und Gündogan in der Startformation von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Gündogan nahm dabei eine etwas offensivere Rolle ein.

Doch auch wenn der DFB-Kapitän mal auf die Bank müsste, sieht Matthäus darin kein Problem. "Ich glaube, dass Gündogan erfahren und intelligent genug ist, um die Situation zu akzeptieren", sagte der Weltmeister von 1990.

Der DFB-Auswahl traut Matthäus beim Heim-Turnier (14. Juni bis 14. Juli) viel zu. "Vize-Weltmeister Frankreich, Vize-Europameister England und Deutschland gehören für mich zum engen Favoritenkreis. Dahinter Kroatien, Belgien, Spanien, Portugal und Titelverteidiger Italien", sagte der 63-Jährige.

Große Hoffnungen setzt der Europameister von 1980 in die "Jahrhundert-Talente" Jamal Musiala und Florian Wirtz. "Sie haben Extra-Qualität, überragende Technik und tolles Spielverständnis. Es ist ein Genuss, wie sie die Gegner ausspielen. Wir haben kein Luxus-Problem – die beiden sind ein Luxus-Geschenk für den deutschen Fußball", sagte Matthäus.

