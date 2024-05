Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet zunächst ohne ihren erkrankten Torhüter Manuel Neuer in das EM-Trainingslager im Weimarer Land. Der 38-jährige, langjährige Kapitän reiste aufgrund eines Infekts am Sonntag nicht wie geplant nach Blankenhain. Das gab der DFB bekannt. Wann der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München zum DFB-Team stoßen wird, war zunächst offen.

Fehlt zunächst: Manuel Neuer

Damit fehlt Bundestrainer Julian Nagelsmann ein weiterer Spieler zum Start in die Vorbereitung auf das Heim-Turnier (14. Juni bis 14. Juli). Kapitän Ilkay Gündogan und Marc-Andre ter Stegen waren noch am Sonntagabend mit dem FC Barcelona im Einsatz. Die Leverkusener Doublesieger Florian Wirtz, Jonathan Tah und Robert Andrich reisen nach den Feierlichkeiten wohl erst am Mittwoch zur Mannschaft.

Auf die Champions-League-Finalisten Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck muss der Bundestrainer auch noch beim Länderspiel am 3. Juni gegen die Ukraine in Nürnberg verzichten.

