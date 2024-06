Ob Patrick Pentz, der im letzten Testspiel auf österreichischem Terrain für das ÖFB-Team gegen Serbien (2:1 in Wien) am vergangenen Dienstag über die gesamte Matchdauer zum Einsatz kam, in einer Woche am Montag, den 17. Juni, zum EM-Auftakt gegen Vizeweltmeister Frankreich (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) im Tor stehen wird, lässt der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (siehe auch Ligaportal-Story) derzeit noch offen. Klarheit herrscht dagegen noch vor dem EURO-Start, dass der 27-jährige Salzburger fix bei Bröndy IF Kopenhagen bleibt und bei den Dänen einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschreibt.

Einser-Goalie beim dänischen Renommierklub Bröndby IF Kopenhagen bleibt er schon mal, wird Patrick Pentz auch für das ÖFB-Team bei der EM in Deutschland im Kasten stehen?

„Der beste Torhüter der Superliga"

Der Ex-Austria Wien-Torhüter, der bisher fünf ÖFB-A-Teamspiele absolvierte, war von Ende August des vergangenen Jahres bis Saisonende vom neuen Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen an den elfmaligen dänischen Meister ausgeliehen und wird nun fix für die nächsten vier Jahre verpflichtet.

Bröndby IF-Fußballdirektor Carsten Vagn Jensen über den Vier-Jahres-Vertrag des ÖFB-Teamgoalies: „Seine Performance in der letzten Saison spricht für sich selbst, wo er ein hohes Leistungslevel gezeigt hat und für mich der beste Torhüter der Superliga war. Er versteht auch, was es heißt für Bröndby zu spielen."

Auch wenn Bröndby in der abgelaufenen Saison den 12. Meistertitel verpasste, wurde Patrick Pentz dank überzeugenden Leistungen auf der Stadionwand des vereinseigenen Stadions verewigt.

Patrick Pentz 𝐱 𝟮𝟬𝟮𝟴 🧱🧤



Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet 👏 pic.twitter.com/Gvip0YnY9k — Brøndby IF (@BrondbyIF) June 10, 2024

Fotocredit: Daniel Scharinger