Knalleffekt: UEFA plant Verschiebung der Fußball-EM auf 2021!

Donnerstag, 12. März 2020

Die aktuelle Coronavirus-Krise sorgt offenbar für den nächsten unfassbaren Paukenschlag: Wie die renommierte französische Sportzeitung L'Equipe berichtet, soll die Europameisterschaft nicht in diesem Jahr stattfinden, sondern auf 2021 verschoben werden. Wie die UEFA heute ankündigte, wird es am 17. März zu einer Videokonferenz mit Vertretern der 55 Mitgliedsverbände sowie Vorstände des Europäischen Klubverbands und der Europäischen Ligen kommen.

In dieser Videokonferenz soll es darum gehen, wie der Rahmenterminkalender neu gefasst werden soll. Dort soll auch entschieden werden, dass die beiden Bewerbe Champions League sowie Europa League vorerst ausgesetzt werden.

Die Fußball-EM hätte in diesem Jahr in 12 verschiedenen europäischen Ländern stattfinden sollen. Das Auftaktspiel wäre am 12. Juni in Rom zwischen Italien und der Türkei über die Bühne gegangen. Ausgerechnet in jenem europäischen Land, welches vom Coronavirus am heftigsten betroffen ist.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media

