Dele Alli erzielte im Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen den WAC (Jetzt LIVE im Ligaportal-Ticker) einen Prachttreffer. Der 24-Jährige nahm in der 10. Minute eine recht flache Hereingabe von rechts an, spielte sich den Ball selbst auf und versenkte das Spielgerät aus 14 Metern herrlich per Fallrückzieher zum 1:0 für die Engländer.

Das Traumtor von Dele Alli im Video

von Ligaportal, Foto: SID