Riesenschock bei der EM 2020: Das Spiel Dänemark gegen Finnland ist schon seit einigen Minuten unterbrochen, nachdem Superstar Christian Eriksen ohne Fremdeinwirkung bewusstlos zu Boden gegangen war. Der 29-jährige Mittelfeldspieler von Inter Mailand musste am Spielfeld von Sanitätern reanimiert werden. >>Zum Liveticker<<

Die Mannschaftskollegen von Christian Eriksen eilten sofort zur Hilfe und bildeten anschließend einen Kreis um den 29-Jährigen. Mittlerweile wurde Eriksen vom Platz gebracht, auch die beiden Teams befinden sich in den Katakomben des Stadions in Kopenhagen.

Spieler und Fans im Stadion hatten Tränen in den Augen und konnten es nicht fassen, was sich am Rasen abspielt.

Der dänische Verband bestätigt nun, dass Christian Eriksen wach sei.

Wir wünschen Christian Eriksen alles erdenklich Gute und seiner Familie viel Kraft in diesen schweren Stunden!!

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.