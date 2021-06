Einen riesigen Schockmoment gab es heute im EM-Spiel Dänemark gegen Finnland, als Christian Eriksen kurz vor der Pause ohne Fremdeinwirkung zu Boden gefallen war und von Sanitätern gar reanimiert werden musste. Mittlerweile ist der 29-Jährige im Spital, sein Zustand ist stabil. Die Partie wurde um 20:30 Uhr wieder gestartet >>Zum Liveticker<<. Die Anteilnahme in der Fußballwelt nach diesem dramatischen Vorfall war überwältigend.

Hier ein kleiner Auszug:

All unsere Gedanken sind in diesem Moment bei Christian #Eriksen und seiner Familie 🙏



Wir wünschen dem Spieler der dänischen Nationalmannschaft eine schnelle Genesung! — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian #Eriksen! 🇩🇰❤️🙏🏻 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 12, 2021

Forza Chris, siamo al tuo fianco 🇩🇰🇮🇹 @DBUfodbold — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 12, 2021

Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te! 🙏🏻 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 12, 2021

All our thoughts and prayers are with Christian Eriksen 🙏🇩🇰 — Liverpool FC (@LFC) June 12, 2021

Stay strong, Eriksen 🙏 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 12, 2021

Our thoughts this evening are with Christian Eriksen and his family, and all connected with @DBUfodbold. — England (@England) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian Eriksen and his family 💙🙏 — Manchester City (@ManCity) June 12, 2021

Eriksen 🙏🙏 — Luka Modrić (@lukamodric10) June 12, 2021

Stabil und wach. Die mit Abstand beste Nachricht des Tages 🇩🇰 Bleib stark, Christian #Eriksen 🙏 — SC Freiburg (@scfreiburg) June 12, 2021

Shocking. Hope Christian Eriksen will be okay 🙏🏽🙏🏽 — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) June 12, 2021

PLEASE BRO PLEASE🙏🏾❤️🇩🇰 — Ashley Young (@youngy18) June 12, 2021

von Ligaportal, Foto: SID