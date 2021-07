Kommt es in diesem Sommer zum zweitteuersten Transfer in der Geschichte des Fußballs? Wie die englische Tageszeitung Mirror berichtet, sei der FC Chelsea bereit, 175 Millionen Euro an Borussia Dortmund zu zahlen, um Superstar Erling Haaland noch in diesem Sommer zu verpflichten.

Damit würde der ehemalige Stürmer von Red Bull Salzburg hinter Neymar, der 2018 für 222 Millionen Euro von Barcelona zu PSG gewechselt war, zum zweitteuersten Spieler der Welt avancieren.

Der BVB selbst will von einem Abgang des Stürmerstars jedoch nichts wissen: "Es hat sich nichts geändert. Wir planen mit Erling für die neue Saison", so Michael Zorc gegenüber der Bild.

Wie wichtig Erling Haaland für den BVB ist, zeigt ein Blick auf die Statistik. Der Norweger erzielte in 43 Bundesliga-Spielen bereits 40 Treffer. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2024. In seinem Arbeitspapier ist zudem eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 75 Millionen Euro festgeschrieben. Diese greift ab Sommer 2022.

von Ligaportal, Foto: SID