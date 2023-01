"Eiszeit" herrschte heute auf der Insel im Frauen-Fußball beim mit Spannung erwarteten Top-Spiel zwischen dem FC Chelsea vs. FC Liverpool, wo es bereits nach 6 Minuten zu einem Kuriosum kam. Grund: Spielabbruch wegen gefrorenem Rasen. "Heiß" war hingegen hernach FC Chelsea-Coach Emma Hayes auf den Fußballverband FA.

Auch eingesetzte Heizstrahler wirkten gegen das gefrorene Terrain nicht mehr.

Die eisigen Temperaturen in Großbritannien machen auch dem Fußball auf der Insel zu schaffen. Während allerdings einige Spiele in den unteren Ligen sowie dem Jugendfußball direkt abgesagt wurden, mussten die Frauenmannschaften des FC Chelsea und des FC Liverpool gegeneinander antreten - für gerade mal 6 Minuten.

Dann entschied Schiedsrichter Paul Howard, die Partie abzubrechen. Auf dem gefrorenen Rasen war es nicht möglich, die Begegnung sicher über die vollen 90 Minuten abzuhalten.

Nach dem Spiel zeigte sich Chelsea-Coach Emma Hayes verärgert über den englischen Fußballverband FA. "Nicht die Trainer entscheiden, ob ein Spiel stattfindet, sondern die FA und seine Vertreter", sagte die Trainerin des WSL-Spitzenreiters der BBC. Es seien keinerlei FA-Verantwortliche vor Ort gewesen. "Man konnte von Anfang an sehen, dass das Feld an den Seiten einer Eisbahn ähnelte."

Die Forderung der 46-Jährigen, Rasenheizungen in der obersten englischen Frauenliga als verpflichtend einzuführen, stieß vielerorts auf offene Ohren. Topspielerinnen wie Vivianne Miedema und Beth Mead von Chelseas Stadtrivalen FC Arsenal unterstützen das Anliegen. "Wir müssen unser Spiel ernst nehmen", sagte Hayes.

Der Platz im West-Londoner Stadion Kingsmeadow war nach einer Inspektion zwei Stunden vor Spielbeginn am Sonntagmittag freigegeben worden. An einigen Stellen wurde noch versucht, das Spielfeld mithilfe von Heizstrahlern und einem großen Zelt aufzuwärmen. Bereits kurz nach Anpfiff glich das Feld aber bereits erneut einer Eisfläche.

Auch Liverpools Trainer Matt Beard äußerte sich nach dem Abbruch kritisch gegenüber der FA. Der 45-Jährige teilte die Meinung seiner Kollegin, dass das Spiel nicht stattfinden hätte dürfen.

Doch nicht nur im Frauenfußball sorgt das eisige Wetter für Chaos, die Drittligapartie zwischen Peterborough United und Charlton Athletic wurde erst 90 Minuten vor dem Anstoß abgesagt.

Für diesen Vorfall entschuldigte sich die Vereinsführung der Heimmannschaft bei den Fans und kündigte an, den Gästeanhängern die Busfahrt zum Nachholspiel bezahlen zu wollen.

Thank you for your understanding and support today, Blues. 💙 pic.twitter.com/69nNFt1uzK