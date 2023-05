Die Bundesliga-Saison geht in den 34. und letzten Spieltag der Saison 2022/23. Lange war es nicht mehr so spannend wie in diesem Jahr. Borussia Dortmund hat die Meisterschaft in der eigenen Hand, Bayern München lauert aber darauf, noch am BVB vorbeízuziehen. Ihr könnt alle Spiele vom letzten Bundesliga-Spieltag jetzt in der Konferenz im Ligaportal Live-Ticker verfolgen.

Bayern oder Dortmund - wer wird Meister?

Jetzt live in der Ligaportal-App bzw. im Ticker-Center

→ Deutsche Bundesliga jetzt live