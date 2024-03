Die UEFA U19 EURO 2024 wird ohne österreichische Beteilugung stattfinden. Das von Teamchef Oliver Lederer betreute U19-Nationalteam (JG 2005) verliert am Dienstag sein letztes Spiel im Rahmen der Eliterunde trotz starker Leistung gegen Spanien mit 1:2 (0:1).

Das Spiel in Gornja Radgona (SVN) startet gleich mit einem ersten Torabschluss der ÖFB-Talente. David Puczka verfehlt das Ziel jedoch (1.). Doch dann folgt die kalte Dusche. Rayan Belid bedient Siren Diao Balde und Spaniens Mittelstürmer trifft früh zur Führung für den Favoriten (10.). Österreich aber nicht geschockt. Ein Schussversuch von Moritz Neumann wird von einem spanischen Verteidiger abgeblockt (17.). Auf der Gegenseite hat die ÖFB-Auswahl Glück, dass Julio Diaz nur Aluminium trifft (18.). Tim Trummer zwingt in der 22. Minute Fran Gonzalez im Tor der Spanier zu einer Parade. Anschließend schießen David Puczka und Dominik Lechner vorbei (27.). Auch Gerard Hernandez verfehlt sein Ziel (29.).

Österreich versteckt sich nicht und probiert alles, um noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich zu kommen. Diego Madritsch schießt ebenfalls neben das Tor (32.), beim Versuch von Lechner ist wieder Gonzalez Endstation (37.). Auch im Duell mit Neumann bleibt Spaniens Keeper Sieger und hält die Null für sein Team fest (37.). Kurz vor der Pause ist dann ÖFB-Goalie Kenan Jusic gefordert, der den zweiten Treffer von Diao Balde verhindert (41.). Mit dem 0:1-Rückstand geht es in die Kabine.

Wie schon zu Beginn des Spiels erwischt die Lederer-Auswahl auch einen guten Start in die zweite Halbzeit. Benedict Scharner kommt zum Abschluss, aber erneut ist Gonzalez nicht zu überwinden (47.). Nach einem Madritsch-Corner kommt Lechner an den Ball, er schließt zu ungenau ab (52.). Im direkten Gegenzug wird ein Schuss von Diao Balde noch rechtzeitig abgeblockt (52.). Ein weiterer Puczka-Schuss wird zum Corner abgelenkt, der folgende Eckball bringt aber keine Gefahr (56.). Teamchef Lederer bringt wenig später mit Tristan Osmani und Jovan Zivkovic frische Offensivkräfte. Doch nach etwas mehr als einer Stunde erhöht Spanien auf 2:0. Der unmittelbar zuvor eingetauschte Paio Canales bringt einen Corner zur Mitte, wo der aufgerückte Innenverteidiger Wassim Keddari trifft (63.). Die Spanier treten nach dem zweiten Treffer mit noch mehr Selbstbewusst sein auf, lassen den Ball immer wieder gut in ihren Reihen laufen. Kapitän Kenan Jusic im ÖFB-Tor bewahrt sein Team beim Schuss von David Mella vor dem dritten Gegentreffer (68.).

Spaniens Tormann Gonzalez scheint an diesem Tag nicht zu überwinden zu sein. Auch beim Versuch von Jovan Zivkovic ist er zur Stelle und vereitelt den Anschlusstreffer für Österreich (77.). Fünf Minuten später macht Gonzalez aber die Partie selbst wieder spannend. Zunächst trifft Filip Milojevic nur Aluminium, der spanische Keeper befördert die Kugel aber hinter die Linie - nur noch 1:2 (82.)! Österreich will das Momentum nun ausnutzen und bläst zur Schlussoffensive. Ein weiterer Zivkovic-Schuss wird von einem spanischen Verteidiger abgeblockt (86.). Auch beim Abschluss von Zeteny Jano ist noch ein Bein dazwischen (89.). Die aufopferungsvolle Leistung der Lederer-Auswahl wird aber nicht mehr mit dem Ausgleich belohnt. Spanien behält mit 2:1 die Oberhand und sichert sich durch den Sieg den ersten Gruppenplatz und die EURO-Teilnahme. Das Parallelspiel zwischen Slowenien und dem Kosovo endet mit einem 2:0-Sieg der Slowenen.

Stimmen zum Match

Teamchef Oliver Lederer :"Jetzt im Moment ist es einfach sehr, sehr bitter. Es ist ein Turnier, wir wollten unbedingt gewinnen und zur Endrunde. Das ist uns heute nicht gelungen. Daher gibt es jetzt so kurz nach dem Spiel sehr viele traurige Gesichter."

"Was wir aber mitnehmen können, ist, dass wir in allen drei Spielen wirklich gute Leistungen gebracht und Österreich bei dieser Eliterunde würdig vertreten haben. Auch heute gegen einen so großen Gegner wie Spanien so aufzutreten, macht mich als Teamchef unheimlich stolz. Ich glaube, es ist nicht so oft vorgekommen, dass Spanien so dominiert wurde, wie heute in der ersten Halbzeit."

"Dieser Abschnitt im Fußballerleben der Jungs ist mit heute abgeschlossen. Wir werden uns jetzt im Hotel noch versammeln, uns verabschieden und diesen Tag gemeinsam ausklingen lassen. Es hat immer unheimlich viel Freude gemacht, dieses Team auf einem Stück ihrer Karriere zu begleiten. Wenn die Jungs in ein paar Jahren zurückblicken, können sie stolz auf die Leistungen sein."

Eliterunde zur UEFA U19 EURO 2024

Österreich vs. Spanien 1:2 (0:1)

Tore: Gonzalez (ET/82.) bzw. Diao Balde (10.), Keddari (63.)

Österreich: Jusic (K) - Puczka (78. Schablas), Milojevic, Moswitzer, Pazourek - Madritsch (78. Micheler), Ibrahimoglu, Scharner (78. Jano) - Neumann (58. Osmani), Lechner (58. Zivkovic), Trummer

Foto: Getty