Schmitt in Jena entlassen - Klingbeil übernimmt vorerst

Drittliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena hat nach nicht einmal vier Monaten Trainer Rico Schmitt entlassen. Auslöser war vor allem die sportliche Talfahrt mit nur drei Siegen aus 22 Spielen. Zuletzt hatte aber auch ein Vorfall in der Kabine für Wirbel gesorgt. Jetzt Fußballreise buchen!

Carl Zeiss Jena trennt sich von Rico Schmitt

Schmitt soll in der vergangenen Woche auf Verteidiger Marius Grösch eingebrüllt und diesen sogar zum Weinen gebracht haben. Laut Bild hatten sich Grösch und Daniel Stanese in der Kabine mit einem Tennisball aufgewärmt, Stanese habe sich dabei am Auge verletzt.

Der bisherige Co-Trainer Rene Klingbeil werde die Mannschaft "für die nächsten zwei bis drei Ligaspiele" übernehmen, teilte Jena weiter mit. In dieser Zeit will der Klub einen neuen Coach finden, der "zum einen gemeinsam mit der Mannschaft alles versucht, den Klassenerhalt zu schaffen, und auf der anderen Seite im Falle eines Abstiegs in die Regionalliga den dortigen Neuaufbau anpackt."

Jena hat derzeit einen Rückstand von zwölf Punkten auf das rettende Ufer.

