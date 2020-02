Details Dienstag, 25. Februar 2020 15:55

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat einen neuen Trainer gefunden. Einen Tag nach der Trennung von Torsten Ziegner gab der Klub am Dienstag die Verpflichtung von Ismail Atalan bekannt. Der 39-Jährige kommt vom Regionalligisten Sportfreunde Lotte. Jetzt Fußballreise buchen!

Neuer Trainer in Halle: Ismail Atalan

Halle kämpft um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Der Vorsprung des Tabellen-13. auf die Abstiegszone beträgt drei Punkte. Am vergangenen Sonntag verlor der HFC das Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching 3:5. Es war das achte Spiel in Folge ohne Sieg bei sieben Niederlagen.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten