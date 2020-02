Coronavirus: Fußballspiele im Kreis Heinsberg abgesagt

Details Donnerstag, 27. Februar 2020 13:55

Nach dem Ausbruch des Coronavirus sind die ersten Fußballspiele in Deutschland abgesagt worden. Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) und der Fußballkreis Heinsberg haben alle Spiele am kommenden Wochenende (Verbands- und Kreisspielbetrieb), die auf Sportanlagen im Kreis Heinsberg stattfinden sollten, abgesetzt. Das gab der FVM am Donnerstag bekannt. Jetzt Fußballreise buchen!

Der Ausbruch des Coronavirus erzwingt Spielabsagen

Nachdem sich ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg mit dem Coronavirus infiziert hatte, wurden bereits Schulen, Kitas und Schwimmbäder geschlossen.

SID

