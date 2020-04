Die Endrunde der eEuro 2020 wird wegen der Corona-Pandemie auf den 23. und 24. Mai vorgezogen. Wie der europäische Fußball-Verband UEFA am Donnerstag mitteilte, wird die virtuelle Europameisterschaft zudem online und nicht wie geplant in London stattfinden. Ursprünglich hätte die eEuro am 10. und 11. Juli in der englischen Hauptstadt im Rahmen der Fußball-EM steigen sollen, die bereits um ein Jahr verschoben wurde.

Die eEuro 2020 wird nicht in London stattfinden

Bei der Endrunde der besten 16 Teams gehört die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Favoritenkreis, nachdem sie sich am vergangenen Montag ohne Niederlage qualifiziert hatte. Insgesamt stehen schon zehn Teilnehmer fest, sechs weitere werden in den Play-offs (20. und 27. April) ermittelt.

Anders als die meisten eFootball-Turniere wird die eEuro nicht in der Simulation FIFA 20 von EA Sports, sondern in eFootball PES 2020 vom japanischen Hersteller Konami ausgetragen.

SID