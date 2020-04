Nationalspieler Julian Draxler hat in Zeiten der Coronakrise sieben Fußballklubs in seiner Heimatstadt Gladbeck in Nordrhein-Westfalen mit einer Spende unterstützt. "Sie deckt die Kosten aller Fußballvereine bis zum Saisonende, damit sie den Spielbetrieb auch nach Corona fortsetzen können", schrieb der Profi von Paris St. Germain auf Facebook.

In einem Videochat mit Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland sprach Draxler zudem noch über sein Engagement bei der Initiative "WeKickCorona" seiner Nationalmannschaftskollegen Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowie bei Projekten der Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. "Dabei ist es mir eine Herzensangelegenheit, auch an meine Heimat zu denken – und Amateurfußball in Gladbeck bedeutet für mich bis heute Heimat", fügte Draxler hinzu.

Dabei dachte der Rio-Weltmeister vor allem an die Jugend. "Wenn die Vereine es nicht schaffen, aus der Krise herauszukommen, dann sind viele Jungs und Mädels davon sehr betroffen", sagte Draxler und stellte klar: "Ohne Gladbeck kein Paris."

SID