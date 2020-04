Angeführt von Pele, Diego Maradona und Zinedine Zidane, wollen zahlreiche Fußballstars in den kommenden Tagen all die Menschen würdigen, die in Zeiten der Coronakrise tagtäglich ihre Gesundheit riskieren. Im Rahmen der Kampagne #WeWillWin des Weltverbandes FIFA werden 50 ausgewählte Größen des Fußballs in Videobotschaften dem Pflegepersonal und anderen Berufsgruppen, die zum Wohle der Gesellschaft beitragen, danken.

Pele richtet sich in der Kampagne an Ärzte und Pfleger

"Ich bin stolz auf all die Menschen, die sich unermüdlich gegen COVID-19 einsetzen, damit unser Alltag weitergehen kann", sagte Pele: "Dank dem Mut und der Hingabe des Gesundheitspersonals weltweit werden wir alle gestärkt aus dieser Krise hervorgehen."

Der Aktion schließen sich auch die deutschen Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Mesut Özil an. In Gianluigi Buffon, Sergio Ramos und Harry Kane unterstützen weitere internationale Topstars die Kampagne.

SID