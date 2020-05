Fußball-Drittligist Chemnitzer FC kann wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen. Nach der dritten Testphase auf das Coronavirus hat es keinen neuen positiven Fall bei den Himmelblauen gegeben. Am Mittwochnachmittag wollten die Sachsen ins Mannschaftstraining einsteigen.

CFC: Keine positiven Coronatests in dritter Testreihe

Die zweite Testphase hatte einen positiven Fall innerhalb der Mannschaft ergeben. Der ursprünglich für Dienstag angesetzte Start des Trainings wurde abgesagt. Das Gesundheitsamt Chemnitz hatte dem Klub am Montag die offizielle Freigabe für den Einstieg ins Mannschaftstraining erteilt.

Wie der Klub weiter mitteilte, befindet sich der positiv getestete Spieler in 14-tägiger häuslicher Quarantäne und weise keinerlei Symptome auf. Das Gesundheitsamt überprüfte die Kontakte des Spielers und ordnete für zwei weitere CFC-Spieler eine 14-tägige häusliche Quarantäne an. Beide Spieler wurden ebenfalls negativ getestet, müssen jedoch in Quarantäne verbleiben.

SID