Ligaportal.at, Österreichs zugriffsstärkstes Sportportal, startete gemeinsam mit IMMOunited, den Grundbuchexperten, am 11. Mai eine österreichweite Hilfsaktion für Vereine aller Art. Jeder Fan, der einen Doppelgänger von sich im Papp-Fan-Konfigurator (für 30 €) erstellen lässt, greift seinem Herzensklub mit einer Spende unter die Arme. Papp-Fans, egal ob mit oder ohne Geisterspiele, mildern nicht nur die Tristesse auf den leeren Tribünen, sondern motivieren alle Spieler und Trainer, die bald wieder mit dem Training beginnen dürfen. Fan-Figuren aus Hartschaumplatten sehen nicht nur Klasse aus, sondern bessern die Vereinskassa um jeweils 12 € auf.

Eine Hilfsaktion von www.ligaportal.at - powered by IMMOunited - bei der sich jeder Anhänger verewigen und sich in die Herzen der Vereinsverantwortlichen spielen kann! Aber auch Unternehmen aller Art können einen Banner in unserem Papp-Figur-Konfigurator erstellen, um so ihr Produkt oder ihre Marke zu präsentieren und damit ihren Klub finanziell zu unterstützen. IMMOunited und Ligaportal stellen gemeinsam für die beliebtesten Vereine insgesamt 15.000 € Preisgeld zur Verfügung.





so Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer der Ligaportal GmbH, die mehrheitlich der "Die Papp-Fans sind ein optischer Aufputz der seit März verwaisten Tribünen im Land. Gemeinsam mit unseren starken Partnern, insbesondere der IMMOunited, möchten wir für die Vereine zudem eine Möglichkeit schaffen, ihre finanzielle Lage aufzubessern. In einer Situation wie dieser hilft jeder einzelne Euro“,, die mehrheitlich der Styria Media Group AG gehört und sich als „Partner der Vereine“ sieht. Für das Projekt möchte Arnitz eine möglichst große Aufmerksamkeit erzeugen: „Für uns steht im Vordergrund, einen kleinen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten."

Der Ligaportal Papp-Fan-Konfigurator:

Schritt 1 Lade dein Foto hoch und passe es an die Schablone an. Unterscheide zwischen Privatperson und Firma / Produkt. Schritt 2 Gib deine Daten (Vor- und Nachname, E-Mail) ein und wähle deinen Herzensklub aus.

Schritt 3 Zahle den Betrag via integriertem Bezahlsystem sicher mit Kreditkarte, Sofortüberweisung oder PayPal. Schritt 4 Deine persönliche Fan-Figur wird gedruckt und direkt an deinen Verein gesendet.

Zum Konfigurator

Preisgeld

Je besser die Klubs ihre Anhänger aktivieren, desto mehr Fans werden von sich einen Papp-Doppelgänger erstellen lassen. Und das spült Bares in die Vereinskasse. Jene Vereine, die ihre Fans am besten mobilisieren und deren Anhänger die meisten Fan-Figuren für ihren Herzensklub bestellen, werden zudem mit tollen Preise belohnt! IMMOunited und Ligaportal stellen gemeinsam 15.000 € als Sponsoring für die beliebtesten Vereine zur Verfügung (nicht gültig für Vereine aus der 1. und 2. Fußball-Bundesliga):

1. Platz 12 € pro Papp-Fan + 5.000 € 2. Platz 12 € pro Papp-Fan + 4.000 € 3. Platz 12 € pro Papp-Fan + 2.000 € 4. Platz 12 € pro Papp-Fan + 700 € 5. - 10. Platz 12 € pro Papp-Fan + jeweils 550 €

Zum Vereins-Ranking

Zu den neuesten Unterstützern

Produktdetails

Fan-Figur aus Forex-Platte (50 x 70 cm) Gleiche Stabilität wie massive PVC-Platte Wasserfest, Farbig, UV-beständig bedruckt B1 Zertifikat feuerhemmend Mindestens ein Jahr haltbar 6-fach Lochung, Fixierung mittels Kabelbinder bzw. LUX Gummiseil Weiß

Viele Vereine aller Art, egal ob Fußball, Eishockey, Basketball, Handball, Tennis, aber auch Theatervereine, leiden zurzeit massiv unter den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Euer Verein hat eine starke Fangemeinschaft und du bist überzeugt, dass die Papp-Fans perfekt auf euer Gelände oder in euer Stadion passen würden? Dann sende uns bitte eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und wir nehmen deinen Verein gerne in die Liste auf.

Zum Konfigurator