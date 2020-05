Der argentinische Fußball sorgt sich um den ehemaligen Weltmeister-Coach Carlos Bilardo. Der Gesundheitszustand des am Hakim-Adams-Syndrom erkrankten 82-Jährigen habe sich in den vergangenen Tagen massiv verschlechtert. Das melden mehrere Medien in seiner Heimat übereinstimmend. Die klassischen Symptome dieser Erkrankung sind Gangstörungen, Dranginkontinenz und Gedächtnisprobleme (demenzielle Entwicklung).

Große Sorgen um Weltmeister-Trainer Carlos Bilardo

Bilardo hatte Argentinien mit Superstar Diego Maradona bei der WM 1986 in Mexiko zum Titel geführt. Im Finale gab es einen 3:2-Erfolg gegen Deutschland.

SID