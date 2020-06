In der Fußball-Regionalliga West wird der Spielbetrieb nach der Coronapause nicht fortgesetzt, als Meister an den Aufstiegsspielen nimmt der SC Verl teil. Dafür stimmten die Delegierten mit großer Mehrheit am Samstag auf dem Außerordentlichen Verbandstag des Westdeutschen Fußball-Verbandes (WDFV). Zudem wird es keine Absteiger geben, die Liga wird in der kommenden Spielzeit aufgestockt.

Verl nimmt an den Aufstiegs-Play-offs teil

Verl trifft in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga auf Lok Leipzig (Regionalliga Nordost). Das Hinspiel in Leipzig findet am 25. Juni statt, das Rückspiel in Verl am 30. Juni. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest.

Nach dem Saisonabbruch der Regionalliga Südwest steht Pokal-Halbfinalist 1. FC Saarbrücken bereits als Aufsteiger in die 3. Liga fest, ebenso der VfB Lübeck als Tabellenführer in der abgebrochenen Regionalliga Nord.

SID