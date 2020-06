Der Berliner Fußball-Verband (BFV) hat am Samstag auf einem außerordentlichen virtuellen Verbandstag für einen Abbruch der Saison gestimmt. Die Spielzeit war bereits Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen worden.

Der Berliner Fußball-Verband bricht die Saison ab

In der Abstimmung sprach sich außerdem eine einfache Mehrheit der Vereine (68 von 123) für eine Wertung der Tabelle bei den Männern vom 12. März sowie eine mögliche Quotientenregelung aus. In der Berlin-Liga steigt demnach der SFC Stern 1900 in die Oberliga auf, Absteiger gibt es keine, die Ligen werden aufgestockt. Zudem soll der Landespokal weitergeführt werden.

SID