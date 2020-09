MagentaSport wird in der Fußball-Drittliga-Saison 2020/21 alle 380 Einzelspiele live ausstrahlen. Außerdem gibt es jeden Spieltag in der Konferenz. In Summe über 800 Live-Stunden sowie Interviews, Analysen und Hintergrund-Berichte werden gesendet. Das gab MagentaSport am Mittwoch bekannt.

3. Liga: MagentaSport zeigt über 800 Live-Stunden

Der Startschuss fällt am kommenden Freitag ab 17.15 Uhr mit der Top-Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Von Samstag bis Montag folgen die nächsten Spiele.

"Wir bieten den Fußballfans mit MagentaSport wieder das perfekte Paket zur 3. Liga", so Michael Schuld, Leiter Business Unit TV & Entertainment: "Mit vielen bekannten Traditionsvereinen und Klubs mit großen Ambitionen. Das garantiert erneut Spannung bis zum Schluss."

SID