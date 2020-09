Waldhof Mannheim verzeichnet fünf Tage vor dem ersten Pflichtspiel in der 3. Fußball-Liga keine weiteren Coronafälle. Wie die Badener bekannt gaben, seien alle Teammitglieder in einer weiteren Testreihe am Mittwoch negativ auf COVID-19 getestet worden. Bei den obligatorischen Tests am vergangenen Freitag war es zu zwei positiven Befunden gekommen, ein Spieler sowie eine Person aus dem Umfeld befinden sich seitdem in häuslicher Quarantäne.

Nach Identifikation der engen Kontaktpersonen hatte das Pokalspiel gegen den SC Freiburg (1:2) dennoch stattfinden können. Die nächsten Tests finden am Samstag statt. Waldhof startet am Montag gegen Viktoria Köln in den Ligabetrieb.

SID