Triple-Gewinner Bayern München wird von Sportwettenanbieter bwin im Duell um den UEFA-Supercup klar favorisiert. Setzt sich der deutsche Rekordmeister am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) in Budapest in der regulären Spielzeit gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla durch, zahlt das Unternehmen das 1,36-Fache des Einsatzes zurück.

Bayern München ist Favorit gegen den FC Sevilla

Einen Sieg der Andalusier hält bwin mit einer Quote von 6,50 für unwahrscheinlich. Ein Remis nach regulärer Spielzeit wird mit dem 5,50-Fachen des Einsatzes belohnt.

Erzielt der Bundesliga-Dreifach-Torschütze Serge Gnabry mehr Tore als der FC Sevilla insgesamt, winkt das 3,75-Fache des Einsatzes.

SID