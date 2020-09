Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn steht eine lange Zwangspause bevor. Die Außenbahnspielerin von Bayern München hat im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland am Samstag (3:0) einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie weitere Bänderverletzungen im Knie erlitten. Das teilte der FC Bayern am Dienstag nach weiteren Untersuchungen mit.

Lange Pause für Nationalspielerin Giulia Gwinn

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte nach einer ersten Diagnose am Samstagabend von einer Außenband- und Kapselverletzung bei der 21-Jährigen geschrieben. Gwinn, als beste junge Spielerin bei der WM 2019 ausgezeichnet, musste beim Spiel in Essen nach einem unglücklichen Zusammenprall abseits des Balls in der 35. Minute ausgewechselt werden.

SID